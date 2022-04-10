Андрей Ярмоленко второй раз подряд просидел в запасе, несмотря на четверговый матч Лиги Европы против Лиона, где украинец не выходил. На этот раз ему не хватило слота на замене из-за травмы партнера. Вест Хэм Юнайтед все еще борется на двух фронтах за продление еврокубковой жизни, поэтому не позволяет себе практически никакой ротации. Очень спокойное начало игры. Фактически только после 20 минут пошли первые моменты. Мбеумо прорвался на позицию в штрафной. Первый точный удар потащил Фабиански. Соучек ответил прицельным ударом головой после чешской комбинации. Навешивал Цоуфал, земляк Томаша.

Брентфорд – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

Зума первым не выдержал напряженного графика. На 29 минуте вынуждена замена Моейса, выходит Диоп. Атакующая карусель команды Франка, которая помогала, в частности, разбивать Челси, создала немало проблем на 32 минуте. Висса, Янельт, Мбеумо, Тони под удар Эриксена – очередной сейв польского голкипера лондонцев. Целых 6 раз ВХЮ разрешил пробивать из пределов собственной штрафной в первые 35 минут. Аж 4 удара в исполнении Мбеумо, который возвращается к своей привычной роли расточителя моментов. Вест Хэм едва не создал угрозу со стандарта, где традиционно господствуют центрбеки команды, но офсайд. И снова Мбеумо! Эриксен идеально вырезает в штрафную, а Брайан не способен использовать отборную ситуацию.

Кристиан умеет даже чужих загипнотизировать. Очередная идеальная подача экс-звезды Тоттенхэма со стандарта, Цоуфал едва не срезал в собственные ворота. Датчанин еще и первый на подбор после углового. Прицельный, но недостаточно мощный удар. Полное превосходство Брентфорда. По ударам 9:2 (из пределов штрафной 8:2), по попаданиям 4:1, по ожидаемым голам 0,45:0,16. Однако стандарты "молотов" тоже близки к цели. Боуэн закрутил на дальнюю штангу, но у Крессуэлла срезался снаряд.

В начале второго тайма дуэт, принесший парочку побед на старте сезона, сделал гол. Аут, пас с лета в касание от Тони, рывок Мбеумо и убийственный удар с нескольких метров. Первое изменение в атаке от Мойеса на 57 минуте. Лансини не поразил, выходит Бенрама, ранее очень результативно поигравший за Брентфорд в Чемпионшипе, Следовательно у Ярмоленко остается не так много вариантов выйти. Тони роскошно вырезал за спины, Фабиански на грани фола успел выбить из-под ноги Висса.

FT: Brentford 2 - 0 West Ham United



xG: 1.67 - 0.45

Shots: 15 - 5

MOTM: Ivan Toney (8.66)#BREWHUhttps://t.co/Rykvs7uwwQ pic.twitter.com/QibZnlIBFV — FotMob Stats (@FotMob_Stats) April 10, 2022

Брентфорд уже по существу не играет за какие-либо цели, но как же вдохновенно действует! Генри на Висса, подача на дальнюю, Мбеумо также в касание сбрасывает в центр вратарской, Тони расстреливает. Таки Влашич вместо Антонио. Второй матч подряд без Ярмоленко. Уже пустые ворота Вест Хэма после серии ударов. Как Мбеумо здесь не оформил дубль? Так может только этот Брайан. Провальные замены Бенрама и Влашича. С Ярмолой вряд ли было бы хуже. Брентфорд спокойно выигрывает 4 из последних 5 матчей и может больше не думать о зоне вылета. Вест Хэм остается на 6-м месте, но ухудшает свои шансы не только на зону Лиги чемпионов, но и на еврокубки в целом.

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