Угода з 29-річним хавбеком розрахована до кінця сезону 2021/22. Еріксен підписав контракт на правах вільного агента. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше данець успішно пройшов медобстеження, яке підтвердило, що Крістіан може повернутися у футбол лише через 7 місяців після моторошного інциденту на Євро-2020. Брентфорд, який посідає 14 місце турнірної таблиці, став його другим клубом в АПЛ – раніше Еріксен успішно виступав за Тоттенхем. Також півзахисник пограв за Оденсе, Аякс та Інтер.

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Нагадаємо, Еріксен не виходив на поле з 12 червня минулого року. Тоді в поєдинку чемпіонату Європи Данія – Фінляндія гравець пережив серцевий напад і був мертвим близько 5-ти хвилин. Після цього футболіст змушений використовувати кардіостимулятор, що і стало причиною розриву контракту з Інтером, адже в Італії професіональним гравцям не дозволяють використовувати такі речі.

В Англії перешкод для виходу на поле немає – спортсмени самостійно ухвалюють рішення щодо продовження виступів.

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