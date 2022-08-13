Кристиан Эриксен летом вполне серьезно размышлял о том, чтобы остаться в Брентфорде, но все же решил перебраться в Манчестер Юнайтед. Сегодня датчанин, скорее, помогал своей бывшей команде.

Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма

Справедливости ради заметим, что не только Эриксен провалил матч. Результативную ошибку также допустил Де Хеа. Однако когда до 35-й минуты проиграешь 0:4, то проблема, очевидно, не в ком-то персонально. На второй тайм Эрик Тен Хаг сильно изменил состав, но все, чего смог достичь МЮ, это просто больше не пропустить. После двух туров манкунианцы последние в таблице АПЛ.