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Бременський фестиваль голів із хедлайнером Хаверцом у відеоогляді матчу Вердер – Байєр

00:45 93 Читать на русском
Бременський фестиваль голів із хедлайнером Хаверцом у відеоогляді матчу Вердер – Байєр
Кай Хаверц / офіційний сайт Бундесліги

Леверкузенський Байєр впевнено переграв бременський Вердер (4:1) у виїзному поєдинку 26-го туру німецької Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

30’ Теодор Гебре Селассі
 
Кай Хаверц 28’
Кай Хаверц 34’
Мітчел Вайзер 61’
Керем Демірбай 78’
28’ Кай Хаверц
30’ Теодор Гебре Селассі
34’ Кай Хаверц
61’ Мітчел Вайзер
78’ Керем Демірбай

Заявку на перемогу "фармацевти" зробили ще в першому таймі, коли Кай Хаверц впродовж 6-ти хвилин двічі засмутив Павленку.

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Спочатку хавбек замкнув подачу Діабі з флангу, а потім класно зіграв головою після навісу Демірбая. В обох випадках роль статиста виконав Гебре Селассі. І хоч поміж голами Хаверца чеський оборонець забив сам, але від сумного кінця це Бремен не врятувало.

Свою перевагу Байєр у другому таймі довів до розгромного рахунку. На 61-й хвилині Мітчел Вайзер вдало зіграв на випередження з меж воротарського, а на 78-й Демірбай розкішно реалізував вихід віч-на-віч – 1:4.

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Кай Хаверц Кай Хаверц Вердер - Байєр Байєр Байєр Вердер Вердер Німеччина Відеоновини
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