Бременський фестиваль голів із хедлайнером Хаверцом у відеоогляді матчу Вердер – Байєр

Леверкузенський Байєр впевнено переграв бременський Вердер (4:1) у виїзному поєдинку 26-го туру німецької Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

Заявку на перемогу "фармацевти" зробили ще в першому таймі, коли Кай Хаверц впродовж 6-ти хвилин двічі засмутив Павленку.

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Спочатку хавбек замкнув подачу Діабі з флангу, а потім класно зіграв головою після навісу Демірбая. В обох випадках роль статиста виконав Гебре Селассі. І хоч поміж голами Хаверца чеський оборонець забив сам, але від сумного кінця це Бремен не врятувало.

Свою перевагу Байєр у другому таймі довів до розгромного рахунку. На 61-й хвилині Мітчел Вайзер вдало зіграв на випередження з меж воротарського, а на 78-й Демірбай розкішно реалізував вихід віч-на-віч – 1:4.

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