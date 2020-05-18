Байєр на виїзді розгромив Вердер – майстерність Хаверца наблизила Леверкузен до Ліги чемпіонів

Завершальний матч 26-го туру Бундесліги між Вердером та Байєром закінчився нищівною поразкою бременців (1:4).

Вердер перед заключним матчем 26-го туру Бундесліги повинен був перемагати за будь-яких умов, адже відстань до місця в плей-офф за виживання становила аж п'ять очок – а до виходу із зони вильоту взагалі дев'ять. Байєр же в разі перемоги наблизився б на відстань одного залікового балу від четвертої позиції, яка дає право грати в ЛЧ.

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Перші 25 хвилин небезпечними моментами не вразили. Здавалося, що голів взагалі не буде, але команди дуже швидко закотили цілих три. Так, на 28-й хвилині атака леверкузенців через правий фланг з подачею від Діабі завершилась точним ударом Хаверца головою – 0:1. Вже через дві хвилини Бремен відігрався завдяки кутовому, простріл з якого Селассіе ефектно підправив п'яткою – 1:1. Втім, вже на 33-й Хаверц черговим ударом головою замкнув навіс зі штрафного – 1:2.

Вердер міг відігратися на 40-й, коли Біттенкур отримав розрізний пас та вийшов віч-на-віч з Градецкі, однак Лео пробив значно вище воріт. На перерву команди пішли за переваги Байєра, а за 15 хвилин після неї гості закрили всі питання у матчі: Хаверц розігнав контратаку й віддав пас вліво на Діабі, а той виконав подачу вздовж воріт на Вайзера – 1:3. У Вердера за весь другий тайм взагалі нічого не вийшло, а Байєр на 78-й хвилині ще й четвертий закотив – відзначився Керем Демірбай.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Байєра, який набрав 50 очок і розташувався на п'ятій позиції в турнірній таблиці. Вердер, маючи всього 18 залікових балів в активі, залишається на передостанній сходинці.

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