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Байєр на виїзді розгромив Вердер – майстерність Хаверца наблизила Леверкузен до Ліги чемпіонів

18 травня 23:21 113 Читать на русском
Байєр на виїзді розгромив Вердер – майстерність Хаверца наблизила Леверкузен до Ліги чемпіонів
Вердер – Байєр – 1:4

Завершальний матч 26-го туру Бундесліги між Вердером та Байєром закінчився нищівною поразкою бременців (1:4).

30’ Теодор Гебре Селассі
 
Кай Хаверц 28’
Кай Хаверц 34’
Мітчел Вайзер 61’
Керем Демірбай 78’
28’ Кай Хаверц
30’ Теодор Гебре Селассі
34’ Кай Хаверц
61’ Мітчел Вайзер
78’ Керем Демірбай

Вердер перед заключним матчем 26-го туру Бундесліги повинен був перемагати за будь-яких умов, адже відстань до місця в плей-офф за виживання становила аж п'ять очок – а до виходу із зони вильоту взагалі дев'ять. Байєр же в разі перемоги наблизився б на відстань одного залікового балу від четвертої позиції, яка дає право грати в ЛЧ.

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Перші 25 хвилин небезпечними моментами не вразили. Здавалося, що голів взагалі не буде, але команди дуже швидко закотили цілих три. Так, на 28-й хвилині атака леверкузенців через правий фланг з подачею від Діабі завершилась точним ударом Хаверца головою – 0:1. Вже через дві хвилини Бремен відігрався завдяки кутовому, простріл з якого Селассіе ефектно підправив п'яткою – 1:1. Втім, вже на 33-й Хаверц черговим ударом головою замкнув навіс зі штрафного – 1:2.

Вердер міг відігратися на 40-й, коли Біттенкур отримав розрізний пас та вийшов віч-на-віч з Градецкі, однак Лео пробив значно вище воріт. На перерву команди пішли за переваги Байєра, а за 15 хвилин після неї гості закрили всі питання у матчі: Хаверц розігнав контратаку й віддав пас вліво на Діабі, а той виконав подачу вздовж воріт на Вайзера – 1:3. У Вердера за весь другий тайм взагалі нічого не вийшло, а Байєр на 78-й хвилині ще й четвертий закотив – відзначився Керем Демірбай.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Байєра, який набрав 50 очок і розташувався на п'ятій позиції в турнірній таблиці. Вердер, маючи всього 18 залікових балів в активі, залишається на передостанній сходинці.

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Німеччина Вердер - Байєр Байєр Байєр Вердер Вердер
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