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Бременский фестиваль голов с хедлайнером Хаверцом в видеообзоре матча Вердер – Байер

00:45 10 Читати українською
Бременский фестиваль голов с хедлайнером Хаверцом в видеообзоре матча Вердер – Байер
Кай Хаверц / официальный сайт Бундеслиги

Леверкузенский Байер уверенно переиграл бременский Вердер (4:1) в выездном поединке 26-го тура немецкой Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов встречи.

30’ Теодор Гебре Селасси
 
Кай Хаверц 28’
Кай Хаверц 34’
Митчелл Вайзер 61’
Керем Демирбай 78’
28’ Кай Хаверц
30’ Теодор Гебре Селасси
34’ Кай Хаверц
61’ Митчелл Вайзер
78’ Керем Демирбай

Заявку на победу "фармацевты" сделали еще в первом тайме, когда Кай Хаверц в течение 6-ти минут дважды огорчил Павленку.

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Сначала хавбек замкнул подачу Диаби с фланга, а затем классно сыграл головой после навеса Демирбая. В обоих случаях роль статиста выполнил Гебре Селасси. И хотя между голами Хаверца чешский защитник забил сам, но от печального конца Бремен это не спасло.

Свое преимущество Байер во втором тайме довел до разгромного счета. На 61-й минуте Митчел Вайзер удачно сыграл на опережение из пределов вратарской, а на 78-й Демирбай роскошно реализовал выход один на один – 1:4.

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Кай Хаверц Кай Хаверц Вердер - Байер Байер Байер Вердер Вердер Германия Видеоновости
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