Бременский фестиваль голов с хедлайнером Хаверцом в видеообзоре матча Вердер – Байер

Леверкузенский Байер уверенно переиграл бременский Вердер (4:1) в выездном поединке 26-го тура немецкой Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов встречи.

Заявку на победу "фармацевты" сделали еще в первом тайме, когда Кай Хаверц в течение 6-ти минут дважды огорчил Павленку.

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Сначала хавбек замкнул подачу Диаби с фланга, а затем классно сыграл головой после навеса Демирбая. В обоих случаях роль статиста выполнил Гебре Селасси. И хотя между голами Хаверца чешский защитник забил сам, но от печального конца Бремен это не спасло.

Свое преимущество Байер во втором тайме довел до разгромного счета. На 61-й минуте Митчел Вайзер удачно сыграл на опережение из пределов вратарской, а на 78-й Демирбай роскошно реализовал выход один на один – 1:4.

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