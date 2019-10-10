Бразилія зіграла внічию із Сенегалом у спарингу – форварди Ліверпуля стали ключовими фігурами на полі

Збірні Бразилії і Сенегалу не виявили сильнішого в товариському матчі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Бразилія – Сенегал – 1:1

Голи: Фірміно, 9 – Дьєдіу, 45+1 (пенальті)

Німеччина – Аргентина – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Пентакампеони забили швидкий м'яч уже на 9-й хвилині. Це Габріел Жезус вчасно помітив ривок Фірміно й віддав пас у штрафний майданчик, а Роберто, не зближаючись із голкіпером, елегантно перекинув м'яч над ним – 1:0!

Та розвинути власну перевагу бразильці не зуміли. Сенегальці перехопили ініціативу й навіть без забитого м'яча могли занести перший тайм собі до активу (7:2 за ударами). Та гол стався ще до перерви. Садьйо Мане розібрався із опонентами й проривався до карної зони, а Маркіньйос банально завалив вінгера Ліверпуля – пенальті! До позначки підійшов форвард Брістоль Сіті Фамара Дьєдіу й впевненим ударом переграв Едерсона – 1:1.

У другій половині гри команди змінили ролі. Тепер "селесао" створювали більше напруги біля воріт суперника, а африканці очікували на свій шанс у контратаці. Зрештою, Фортуна вирішила не ставати на чийсь бік і матч завершився бойовою нічиєю. До слова, цей поєдинок став 100-м для Неймара в складі національної команди.

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