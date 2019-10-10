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Бразилия сыграла вничью с Сенегалом в спарринге – форварды Ливерпуля стали ключевыми фигурами на поле

17:01 33 Читати українською
Бразилия сыграла вничью с Сенегалом в спарринге – форварды Ливерпуля стали ключевыми фигурами на поле
Мане и Фирмино / фото из соцсетей

Сборные Бразилии и Сенегала не выявили сильнейшего в товарищеском матче. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Бразилия
1
1 : 1
1
Сенегал
15:00 10:10:2019
завершено
 

Товарищеские матчи

Бразилия – Сенегал – 1:1

Голы: Фирмино, 9 – Дьедиу, 45+1 (пенальти)

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Пентакампеоны забили быстрый мяч уже на 9-й минуте. Это Габриэл Жезус вовремя заметил рывок Фирмино и отдал пас в штрафную, а Роберто, не сближаясь с голкипером, элегантно перебросил мяч над ним – 1:0!

Но развить свое преимущество бразильцы не сумели. Сенегальцы перехватили инициативу и даже без забитого мяча могли занести первый тайм себе в актив (7:2 по ударам). Однако гол случился еще до перерыва. Садио Мане разобрался с оппонентами на фланге и прорывался в штрафную зону, а Маркиньос банально завалил вингера Ливерпуля – пенальти! К отметке подошел форвард Бристоль Сити Фамара Дьедиу и уверенным ударом переиграл Эдерсона – 1:1.

Во второй половине игры команды поменялись ролями. Теперь "селесао" создавали больше напряжения у ворот соперника, а африканцы ожидали своего шанса в контратаке. В конце концов, Фортуна решила не становиться на чью-то сторону и матч завершился боевой ничьей. К слову, этот поединок стал 100-м для Неймара в составе национальной команды.

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