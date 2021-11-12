Один з фаворитів майбутнього Мундіалю вже може готуватись до фінальної частини у Катарі.

Збірна Бразилії обіграла колумбійців (1:0) і першою серед південноамериканських національних команд кваліфікувалась до фінальної частини ЧС-2022.

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Підопічні Тете здобули 11 перемог у 12-ти поєдинках та за 5 турів до завершення відбору вже можуть готувати валізи у Катар. За нинішнім розташуванням у таблиці, до бразильців на Мундіалі долучаються Аргентина, Еквадор та Чилі.

Нагадаємо, ЧС-2022 відбудеться у Катарі. Через специфіку клімату турнір буде проводитись у листопаді-грудні.

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