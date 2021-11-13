Південна Америка, ЧС-2022, кваліфікація, 13-й тур

Уругвай – Аргентина – 0:1

Гол: Ді Марія, 7

Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022

В останньому матчі 13-го туру відбору на чемпіонт світу 2022 року зійшлись Уругвай та Аргентина. Гості доволі швидко вийшли вперед. Вже на сьомій хвилині Ді Марія після пасу Дибали з меж штрафного майданчика елегантно переправив м'яч у верхній кут воріт. Суарес зі штрафного міг зрівнювати, але пробив трохи вище. Наступна його спроба також виявилась безрезультатною – м'яч просвистів повз поперечину після удару з гострого кута. Згодом представник Атлетіко змарнував божевільний шанс – спочатку він зльоту влучив у стійку, а після добивання не вистачило лічених сантиметрів.

По перерві Аргентина оговталась і також почала створювати небезпеку біля воріт суперника. На 76-й хвилині на полі з'явився Мессі, який остаточно відновився після травми. Ліонель нічим особливим не запам'ятався, однак допоміг "альбіселесте" довести матч до перемоги. Як наслідок, аргентинці продовжили серію без поразок до 26 матчів. Востаннє команда Ліонеля Скалоні програвала 3 липня 2019 року – у півфіналі Кубка Америки проти Бразилії (0:2).

У турнірній таблиці Аргентина впевнено йде другою (28 очок) – від третьої сходинки її відділяє вже вісім очок. Лідирує у групі Бразилія (34 пункти), яка напередодні достроково вийшла на ЧС-2022. У наступному турі відбудеться супербитва між цими титанами – 17 листопада аргентинці прийматимуть бразильців. Уругвай, який зазнав третьої поразки поспіль, йде лише 6-м з 16-ма очками, опустившись за межі зони виходу на Мундіаль.

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