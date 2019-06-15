Бразилія – Болівія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Бразилія розгромила Болівію у першому турі Копа Амеріка-2019. Дивіться відео голів та огляд гри Бразилія – Болівія.

Копа Амеріка-2019, 1-й тур

Бразилія – Болівія – 3:0

Голи: Коутінью, 50, (пен.), 53, Евертон, 85

Бразильці розгромили Болівію у стартовому матчі Копа Амеріка-2019. Коутінью на початку другого тайму відкрив рахунок з пенальті, а вже через 3 хвилини головою подвоїв перевагу з передачі Фірміно. Крапку в матчі класним ударом поставив Евертон.

Бразилія розгромила Болівію у стартовому матчі Копа Амеріка-2019