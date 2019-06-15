Бразилія – Болівія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Світ — 08:23 694
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Бразилія розгромила Болівію у стартовому матчі Копа Амеріка-2019
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Хуммельс може повернутись у Борусію Д – сторони почали переговориНімеччина — 14 черв 461
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Фонсека потрапив у топ-5 португальських тренерів у чемпіонатах Європи сезону 2018/19Світ — 14 черв 357
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"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокуватиЗбірна України — 14 черв 7725
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Вест Хем оголосив про перехід Форналса – він може зіграти на позиції ЯрмоленкаАнглія — 14 черв 940