Бразилия – Боливия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Бразилия разгромила Боливию в первом туре Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор игры Бразилия – Боливия.

Бразильцы разгромили Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019. Коутинью в начале второго тайма открыл счет с пенальти, а уже через 3 минуты головой удвоил преимущество по передаче Фирмино. Точку в матче классным ударом поставил Эвертон.

Бразилия разгромила Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019