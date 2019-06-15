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Бразилия – Боливия – 3:0 – видео голов и обзор матча

08:46 92 Читати українською
Бразилия – Боливия – 3:0 – видео голов и обзор матча
Бразилия – Боливия – 3:0 – видео голов и обзор матча / соцсети

Бразилия разгромила Боливию в первом туре Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор игры Бразилия – Боливия.

 

Бразильцы разгромили Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019. Коутинью в начале второго тайма открыл счет с пенальти, а уже через 3 минуты головой удвоил преимущество по передаче Фирмино. Точку в матче классным ударом поставил Эвертон.

Бразилия разгромила Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019

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Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Эвертон Эвертон Мир Видеоновости Копа Америка-2019 Бразилия Бразилия Бразилия - Боливия Боливия Боливия
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