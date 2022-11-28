Швейцария попытается остановить Бразилию в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2022, 1-й тур, группа G

28 ноября, 18:00. Доха, стадион 974

Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Бразилия на старте чемпионата подтвердила статус фаворита, уверенно разбив Сербию. Сбалансированная команда Тите душит соперников без рисков: максимальная надежность в обороне и достаточное количество моментов у чужих ворот. Сербы продержались час, но затем Ришарлисон оформил дубль. В его активе пока что лучший гол ЧМ-2022.

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Швейцария также выиграла первый матч, хотя и не имела такого преимущества над Камеруном. "Нати" выглядят безусловным андердогом, но умеют прибивать топ-соперников. За последний год команда не пустила Италию на Мундиаль, а также обыграла Испанию и Португалию в Лиге наций. На Евро-2022 швейцарцы вообще выбили Францию. Сенсации стали регулярными.

Команды встречались на групповом этапе предыдущего чемпионата мира и расписали там ничью. Цубер ответил на гол Коутиньо – ни один из них не поехал в Катар. Бразилия доминировала тогда и будет доминировать снова. Швейцарии нужно выстоять и найти свой шанс, хотя минимальное поражение не станет трагедией.

Бразилия до конца группового этапа вынуждена обходиться без травмированного Неймара. Ничего страшного – Родриго, Гимараэс, Жезус и Фред мечтают о шансе в основе. А вот потеря Данило значительно серьезнее. Тите придется выпускать на правый фланг обороны либо 39-летнего Дани Алвеса, либо центрбека Милитао. В Швейцарии на этой бровке мощная связка Родригеса и Варгаса – дополнительная интрига.

Ориентировочные составы на матч Бразилия – Швейцария

Бразилия: Алиссон – Милитао, Силва, Маркиньос, Сандро – Каземиро, Фред – Рафинья, Пакета, Винисиус – Ришарлисон.

Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес – Фройлер, Джака, Соу – Шакири, Эмболо, Варгас.

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Нынешняя Бразилия сильна и умеет показать свою силу на поле. Отсутствие Неймара не станет критическим. Швейцария может дать бой, но класс "селесао" должен сделать разницу. Минимальная победа Бразилии выглядит наиболее вероятным итогом.

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