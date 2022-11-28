Чемпіонат світу-2022. 2 тур. Група G

28 листопада, 12:00. Ель-Вакра, стадіон Ель-Джануб

Головний арбітр: Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед (ОАЕ)

Телетрансляція: Суспільне, MEGOGO

Понеділок – день важкий. Поки Україна воює за своє існування і латає пошкоджену ракетами русні енергосистему, у Катарі зіграють між собою великі симпатики окупантів. Серби традиційно плазують перед Росією, б’ючи чолом Путіну і оспівуючи спільну віру та цінності. У цьому немає нічого нового – всі вже звикли до такого стану речей. Проте виявилося, що й серед гравців збірної Камеруну є завзяті русофіли. Мова йде про хавбека Гаеля Ондуа, який на матч першого туру проти Швейцарії взув бутси із прапором Росії.

"Це знак поваги до країни, в якій я виріс, сформувався і здобув футбольну освіту, – наполягає Ондуа, який пограв за молодіжні клуби московських ЦСКА, Локо, а також Анжи. – На Росії живуть мої рідні, вони завжди зі мною. Це наш із ними спільний дім. У бутсах із російським прапором я граю вже дуже багато років і не збираюся порушувати цю традицію".

Як тут не згадати, що наприкінці 2017-го він підписав контракт із луганською Зорею – клубом, що через вторгнення росіян змушений був покинути рідне місто. Перебуваючи в Україні, Ондуа так нічого й не зрозумів. До речі, ФІФА заплющила очі на витівку камерунця – сьогодні він знову вийде з прапором убивць і терористів.

Що ж до футболу, то обидві команди після першого туру перебувають з нулем очок. Серби очікувано поступилися Бразилії – полювання за Неймаром не врятувало їх від двох пропущених авторства Рішарлісона. Тим часом Камерун мінімально капітулював перед Швейцарією – своїх братів по крові скривдив Брель Емболо. Сьогодні кожного із суперників влаштує лише перемога.

Очевидним фаворитом дуелі виступає Сербія, що підтверджують і букмекери. Щодо Камеруну, то часи легендарного Роже Мілла (чи хоча б Семмі Ето’О) – далеко в минулому. У пасиві команди Рігобера Сонга – ще однієї легенди, який зараз обійняв посаду головного тренера "неприборканих левів" – актуальна серія з восьми поспіль поразок на Кубку світу. Більше того, з європейськими суперниками Камерун майже завжди грає невдало – так вже склалось історично. В основі є немало відомих виконавців – Шупо-Мотінг, Онана, Мбеумо, Екамбі і навіть Мартін Онгла, якого пам’ятаємо за Карпатами. Проте в сумі вони не виглядають колективом, здатним обіграти злу і прагматичну Сербію.

Орієнтовні склади на матч Камерун – Сербія

Камерун: Онана – Фаї, Кастеллетто, Нкулу, Толо – Ангісса, Гуе, Онгла – Мбеумо, Шупо-Мотінг, Екамбі

Сербія: В. Мілінковіч-Савіч – Міленковіч, Вельковіч, Павловіч – Живковіч, Лукіч, С. Мілінковіч-Савіч, Младеновіч – Тадіч – Влаховіч, Мітровіч

Прогноз Футбол 24 – 1:2

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