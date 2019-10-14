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Бразилія – Нігерія: голкіпер африканців зазнав моторошної травми – відео (18+)

14 жовтня 22:10 576 Читать на русском
Бразилія – Нігерія: голкіпер африканців зазнав моторошної травми – відео (18+)
Франсіс Узохо / Фото Reuters

Товариський матч між збірними Нігерії та Бразилії (1:1) має зовсім не дружні наслідки.

Бразилія та Нігерія розписали бойову нічию у спарингу (1:1).

Неймар вибув на тривалий термін через чергову травму

Товариський настрій зустрічі затьмарив інцидент із голкіпером африканців. На 63-й хвилині Франсіс Узохо невдало приземлився та вже не зміг підвестись. Лікарі діагностували у голкіпера Депортіво перелом ноги у колінному суглобі.

Судячи з відеоповтору гравець ще не скоро повернеться на поле.

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Відеоновини Бразилія Бразилія Нігерія Нігерія Товариські матчі Франсіс Узохо Франсіс Узохо
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