Аргентина без Мессі розтрощила Еквадор, Бразилія втратила Неймара і не змогла впоратися з Нігерією – товариські матчі

Поки європейські збірні б'ються за путівки на континентальну першість, команди з інших куточків світу проводять контрольні поєдинки.

Товариські матчі

Бразилія – Нігерія – 1:1

Голи: Каземіро, 48 – Арібо, 35

Аргентина – Еквадор – 6:1

Голи: Аларіо, 20, Еспіноза, 27 (аг), Паредес, 32 (пен), Песселья, 66, Домінгес, 82, Окампос, 86 – Мена, 49

Чинні переможці Копа Амеріка не змогли впоратися з Нігерією, але далеко не результат став головною подією матчу. Бразильці втратили Неймара, який був змушений покинути поле вже на 12-ій хвилині через пошкодження. Нігерійці відкрили рахунок ближче до закінчення першого тайму, однак Каземіро красивим ударом головою відновив рівновагу на старті другої половини – 1:1.

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Аргентині також довелося обходитися без своєї головної зірки, однак тут все простіше – Ліонель Мессі відбуває дискваліфікацію. Втім, хлопці Ліонеля Скалоні розбили Еквадор і без нападника Барселони. Цікаво, що жоден з гравців "альбіселесте" не зробив хоча б дубль, всі забили строго по одному м'ячу, не витримав навіть захисник "бананових" Еспіноза, який вразив власні ворота.

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