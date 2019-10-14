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Бразилия – Нигерия: голкипер африканцев получил жуткую травму – видео (18+)

22:11 167 Читати українською
Бразилия – Нигерия: голкипер африканцев получил жуткую травму – видео (18+)
Франсис Узохо / Фото Reuters

Товарищеский матч между сборными Нигерии и Бразилии (1:1) имеет совсем не дружеские последствия.

Бразилия и Нигерия расписали боевую ничью в спарринге (1:1).

Неймар выбыл на длительный срок из-за очередной травмы

Товарищеское настроение встречи затмил инцидент с голкипером африканцев. На 63-й минуте Франсис Узохо неудачно приземлился и уже не смог подняться. Врачи диагностировали у голкипера Депортиво перелом ноги в коленном суставе.

Судя по видеоповтору игрок еще не скоро вернется на поле.

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