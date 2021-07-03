Представник Манчестер Сіті отримав пряму червону картку вже на 48-й хвилині поєдинку.

Копа Амеріка: Бразилія в меншості переграла Чилі та вийшла до півфіналу, Перу лише в серії пенальті здолала Парагвай

Жезус у високому стрибку тягнувся за м'ячем, але влучив ногою в плече захисника чилійців Еугеніо Мени. Рефері без роздумів вилучив форварда бразильців. Одноклубник Зінченка влаштував ремейк брутального фолу Найджела Де Йонга проти Хабі Алонсо у фіналі ЧС-2010. Щоправда, тоді хавбек збірної Нідерландів відбувся жовтою.

Додамо, що Бразилія у меншості втримала перемогу над Чилі (1:0) і пробилася у півфінал Копа Амеріка.

Динаміт, який не здетонував на Камп Ноу – провал вибухового піонера не зачинив двері Барселони для суперзірки-спадкоємця