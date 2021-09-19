Лестер в рамках поєдинку 5-го туру АПЛ зазнав поразки від Брайтона, залишившись поза межами топ-10 турнірної таблиці. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Лестер підходив до виїзного матчу проти Брайтона у доволі неоднозначній формі. Підопічні Брендана Роджерса чергує перемоги з поразками, перегравши Вулверхемптон і Норвіч при поразках від Манчестер Сіті та Вест Хема – причому "молотобійці" громили "лисиць". Господарі ж набрали 9 очок у 4-х турах, але всі звитяги були здобуті у поєдинках проти команд з другої половини таблиці. Евертону ж вони поступилися всуху.

Брайтон був значно активнішим у першому таймі, завдавши 9 ударів по воротах проти трьох у суперника. Вже на 14-й хвилині тиск "чайок" міг вилитись у гол Мопея, однак його удар з близької дистанції в останню мить встигли накрити. На 35-й же Вестергор зіграв рукою у штрафному Лестера – VAR це помітив, тож арбітр призначив пенальті. Мопей впевнено його реалізував. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

На початку другого тайму господарі зробили серйозну заявку на перемогу в зустрічі. Через чотири хвилини після відновлення гри Брайтон заробив стандарт, Троссард виконав подачу, а Велбек замкнув її точним ударом головою – 2:0! Втім, доволі швидко Лестер міг відновити статус-кво.

На 61-й хвилині внаслідок проникної передачі Тілеманса у штрафний "чайок" увірвався Варді, який легко переграв голкіпера – 2:1! На 69-й же Лукман замкнув подачу "лисиць" з кутового, забивши другий гол, однак його скасували через офсайд.

Лестер тиснув і, зрештою, забив ще один м'яч на 86-й хвилині. Цього разу відзначився Ндіді, який пробив головою з лінії воротарського під праву стійку – втім, і цього разу гол не зарахували. І знову через офсайд. Після цього Брайтон успішно довів матч до перемоги.

Внаслідок цььго успіху "чайки" набрали 12 очок, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. Лестер, маючи в активі 6 залікових балів, тримається на 12-й сходинці.

Ліверпуль розгромив Крістал Пелас і вийшов на першу позицію, Ман Сіті без Зінченка розписав нічию з Саутгемптоном