Юний нападник Еван Фергюсон пов'язав своє майбутнє з "чайками".

Фергюсон та Де Дзербі / Фото Брайтона

18-річний ірландець продовжив контракт з Брайтоном, інформує прес-служба клубу. Нова угода розрахована до 2028 року.

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Еван проводить по-справжньому проривний сезон, забивши 9 голів на клубному дорослому рівні. Близько місяця тому форвард відзначився першим м'ячем за збірну Ірландії у спарингу з Латвією (3:2).

Роберто Де Дзербі задоволений продовженням співпраці: "Він тренується і грає, як гравці з роками досвіду. Фергюсон став важливою частиною складу. Наша ціль – допомогти стати йому одним із найсильніших форвардів Європи".

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