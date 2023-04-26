Юный нападающий Эван Фергюсон связал свое будущее с "чайками".

18-летний ирландец продлил контракт с Брайтоном, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2028 года.

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Эван проводит по-настоящему прорывной сезон, забив 9 голов на клубном взрослом уровне. Около месяца назад форвард отличился первым мячом за сборную Ирландии в спарринге с Латвией (3:2).

Роберто Де Дзерби доволен продолжением сотрудничества: "Он тренируется и играет как игроки с годами опыта. Фергюсон стал важной частью состава. Наша цель – помочь стать ему одним из сильнейших форвардов Европы".

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