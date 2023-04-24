Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі підтримав свою команду після поразки від Манчестер Юнайтед в 1/2 Кубка Англії.

"Це футбол. Ми розчаровані й дуже засмучені. Брайтон провів чудову гру проти Манчестер Юнайтед. У нас багато травм, і ми постраждали через цю ситуацію. Це сумно для нас і для наших уболівальників. Зазвичай у серії пенальті перемагає той, хто цього не заслуговує.

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Ми припустилися деяких помилок у фінальній третині поля, але я дуже задоволений грою своїх футболістів. У серії пенальті може трапитися все, що завгодно. Марч – один із найкращих гравців у нашій команді, і я пишаюся ним та іншими, особливо сьогодні.

Повинні закрити цю сторінку і подумати про наступну гру в Ноттінгемі. У нас багато матчів і ми хочемо потрапити в єврокубки", – розповів наставник "чайок" після гри.

Нагадаємо, що Брайтон програв у серії пенальті Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка Англії. Марч, підійшовши до м'яча, пробив вище воріт.

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