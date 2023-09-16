Михайло Мудрик у поточному сезоні Прем'єр-ліги вийшов на поле у трьох матчах, але результативними діями не відзначався. Українець серйозно налаштований перервати цю серію у недільній грі проти Борнмута, кольори якого захищає Ілля Забарний.

Мудрик може опинитись у Бундеслізі – озвучено умову трансферу українця з Челсі

Прес-служба Челсі опублікувала відео дій Мудрика на тренуванні команди Маурісіо Почеттіно. У кадр потрапили моменти забитих голів у виконанні вінгера збірної України. Спершу 22-річний екс-гравець Шахтаря технічно поклав м'яч у дальній кут з лінії штрафного, а потім не залишив шансів кіперу і з ближчої дистанції.

Матч АПЛ Борнмут – Челсі стартує 17 вересня о 16:00 за київським часом. Після 4-х турів "сині" посідають 12 місце турнірної таблиці АПЛ. Команда Іллі Забарого йде 16-ю.