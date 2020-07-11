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Брайтон – Манчестер Сіті: Зінченко втратив місце у стартовому складі – онлайн-трансляція матчу АПЛ

21:10 -
Брайтон – Манчестер Сіті: Зінченко втратив місце у стартовому складі – онлайн-трансляція матчу АПЛ
Олександр Зінченко / Man City

Манчестер Сіті поїхав у гості до Брайтона в рамках 35-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 35-го туру АПЛ Брайтон – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляцію зустрічі від Setanta Sports можна переглянути в цій новині. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію.

Зінченко може стати частиною грандіозного трансферу Манчестер Сіті та змінити чемпіонат

Олександр Зінченко після двох матчів у старті "містян" залишився на лаві запасних. Зліва в обороні Манчестер Сіті сьогодні вийшов Бенжамен Менді.

Стартові склади команд

Брайтон: Раян – Монтоя, Данк, Вебстер, Бернардо – Біссума, Проппер – Грос, Муй, Троссар – Коннолі.

Запасні: Баттон, Лампті, Даффі, Бьорн, Стівенс, Мак Аллістер, Джаханбахш, Мопе, Мюррей.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Гарсія, Ляпорт, Менді – де Брюйне, Родрі, Б.Сілва – Марез, Жезус, Стерлінг.

Запасні: Карсон, Стоунз, Зінченко, Д.Сілва, Фернандінью, Отаменді, Фоден, Дойл, Палмер.

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