Брайтон – Манчестер Сити: Зинченко потерял место в стартовом составе – онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити поехал в гости к Брайтону в рамках 35-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 35-го тура АПЛ Брайтон – Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию встречи от Setanta Sports можно посмотреть в этой новости. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию.

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Александр Зинченко после двух матчей в старте "горожан" остался на скамейке запасных. Слева в обороне Манчестер Сити сегодня вышел Бенжамен Менди.

Стартовые составы команд

Брайтон: Раян – Монтоя, Данк, Уебстер, Бернардо – Биссума, Проппер – Грос, Муй, Троссар – Конноли.

Запасные: Баттон, Лампти, Даффи, Берн, Стивенс, Мак Аллистер, Джаханбахш, Мопе, Мюррей.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди – де Брюйне, Родри, Б.Силва – Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Стоунз, Зинченко, Д.Силва, Фернандиньо, Отаменди, Фоден, Дойл, Палмер.

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