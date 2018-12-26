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Брайтон – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

22:53 34 Читать на русском
Брайтон – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Брайтон – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Лондонський Арсенал не зумів обіграти Брайтон у матчі 19 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 19 тур

Брайтон – Арсенал – 1:1

Голи: Локадія, 35 – Обамеянг, 7

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Арсенал не зміг втримати перемогу над Брайтоном. "Каноніри" швидко вийшли вперед завдяки голу Обамеянга з передачі Ляказетта. Однак Брайтон до перерви відігрався у класній контратаці. Папастатопулос не дострибнув до м'яча і Локадія отримав класну довгу передачу, перестрибнув Лєно та закотив м'яч уже в порожні ворота. В другому таймі, як не дивно, саме Брайтон був ближчим до забитого голу, Марч і двічі Проппер мали класні нагоди, однак Лєно надійно грав у епізодах і врятував нічию для "канонірів".

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія19 турАмекс Стедіум (Брайтон)

Брайтон - Арсенал: Середа 26 грудня 2018

Брайтон
Матч завершено
1 : 1
Арсенал
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