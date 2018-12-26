Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ

Лестер обіграв Манчестер Сіті у поєдинку 19 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 19 тур

Лестер – Манчестер Сіті – 2:1

Голи: Олбрайтон, 19, Рікарду Перейра, 81 – Бернарду Сілва, 14

Вилучення: Делф, 89

Матч Лестер – Манчестер Сіті розпочався о 17:00 за київським часом. У останніх 3-х поєдинках підопічні Хосепа Гвардіоли взяли лише 3 очки, зазнавши поразок від Челсі та Крістал Пелас. Після цих осічок "містян" Ліверпуль відірвався у чемпіонській гонці вже на 4 очки, тому в Лестері Ман Сіті влаштовувала виключно перемога.

Олександр Зінченко всю гру просидів у запасі. Нагадаємо, в недавньому матчі Кубка ліги між цими командами саме Зінченко переможним ударом в серії пенальті вивів Манчестер Сіті в 1/2 фіналу турніру.

Поєдинок прогнозовано розпочався з атак гостей. "Містяни" суттєво переважали суперника у володінні м'ячем, але реальних гольових моментів у перші хвилини команда Гвардіоли не створила. Втім, чемпіони реалізували свою ж першу нагоду – на 14-й хвилині після позиційного провалу гравців Лестера у центрі поля Агуеро вивів Бернарду Сілву віч-на-віч зі Шмейхелем. Португалець легко розібрався з голкіпером та відкрив рахунок у матчі.

Проте Манчестер Сіті недовго радів – вже за 5 хвилин "лисиці" відновили рівновагу. Господарі провели швидку атаку, яку точним ударом головою завершив Олбрайтон, технічно скинувши м'яч у дальній кут воріт Едерсона після навісу Варді. Відзначимо позиційний фейл конкурента Зінченка Фабіана Делфа, який відверто програв позицію під час взяття воріт.

Після забитого м'яча господарі заграли куди активніше. Непоганий момент був у Чаудхері, який після навісної передачі не зумів переправити м'яч у ворота. Буквально перед цим Едерсон врятував "містян" від другого пропущеного м'яча після удару Джеймі Варді. До перерви рахунок на табло більше не змінився.

Підсумовуючи першу половину гри, можна сказати, що Сіті переважав суперника у дебютні хвилин 30, а от пізніше ініціатива перейшла до господарів. Цікаво, що у першому таймі Лестер переграв Ман Сіті за кількістю ударів по воротах – 6:5 (у площину – 4:3).

Початок другої 45-хвилинки нагадував перший тайм – чемпіони володіли м'ячем без особливого загострення, тоді як Лестер доволі впевнено захищався. На 65-й хвилині Ляпорт блискучим підкатом врятував Манчестер Сіті від виходу на ворота Варді. За кілька хвилин Агуеро не зумів акцентовано пробити після подачі з кутового.

На 81-й хвилині Лестер вийшов уперед. Олбрайтон подав кутовий, захисники вибили м'яч прямо на ногу Рікарду Перейрі. Португалець ударом з лінії штрафного вразив дальній кут воріт.

Ман Сіті догравав матч у меншості – Делф отримав пряму червону картку за грубий підкат у центрі поля. Хавбек спочатку зіграв у м'яч, проте після цього в'їхав у ноги опоненту. За пряму червону картку в АПЛ передбачено бан на 3 матчі – шанс для Зінченка?

В підсумку поєдинок завершився доволі заслуженою вікторією Лестера. Ліверпуль завдяки перемозі над Ньюкаслом в паралельному матчі відірвався вже на 7 очок. Більше того – команду Гвардіоли обійшов і Тоттенхем, у якого вже 45 очок, тоді як у "містян" залишилось 44. Манчестер Сіті, судячи з усього, потрапив у серйозну чорну смугу.

Лестер завдяки перемозі піднявся на 7 сходинку, набравши 28 пунктів.