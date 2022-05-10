Динамо та його керівництво не залишилися осторонь втрати першого Президента України.

"Відійшов у засвіти Леонід Макарович Кравчук... Перестало битися велике серце гідного сина України – видатного політика, першого Президента нашої держави.

Із його іменем нерозривно по’вязані події переломної доби здобуття Україною незалежності, розбудови демократичного суспільства, утвердження країни як повноцінного члена міжнародної спільноти. На цей вівтар Леонід Кравчук – Громадянин і Патріот – поклав увесь свій досвід, свою мудрість, послідовність і принциповість, стратегічний і дипломатичний хист.

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Персона справді історичного масштабу, поза політикою він залишався світлою, чуйною Людиною – добрим товаришем, турботливим главою родини, постаттю слова і діла, козацької вдачі, широчезної душі та іскрометного гумору.

В особі Леоніда Кравчука весь український футбол і, зокрема, клуб київського Динамо мав щирого Друга. Очільник опікунської ради ФК, він завжди залишався не просто відданим прихильником і тонким знавцем гри, а й авторитетним повпредом колективу на внутрішній і міжнародній аренах.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким небіжчика, котрий залишив по собі добру та довгу пам’ять. Спочивайте з миром, Леоніде Макаровичу! Із глибокою скорботою, Григорій Суркіс, Ігор Суркіс", – йдеться на офіційному сайті Динамо.

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