Навіть ув'язнення одного із фігурантів скандальної історії в сім'ї Поля Погба не врятувало від появи нових подробиць.

Матіас Погба перебуває за ґратами. Його звинувачують у вимаганні грошей у власного брата. Поля шантажували розкриттям особистої інформації, вимагаючи 13 мільйонів євро. Правоохоронці заарештували змовників, але вони були до цього готовими.

Брата Погба затримано у Франції за вимагання і шантаж

Зокрема, Матіас запланував публікації у своїх соцмережах з подальшими одкровеннями у резонансній справі. Чергова порція інформації стала доступна напередодні вночі. Старший Погба стверджує, що Поль звернувся до шамана на ім'я Ібрагім, щоб той допоміг Франції виграти ЧС-2018. "Поль вірив у марабута більше, ніж у Бога. Після ЧС-2018 він йому заплатив. Потім він попросив допомогти Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів", – каже Матіас.

За словами Матіаса, допомога МЮ полягала в тому, що шаман мав зачарувати Мбаппе перед матчем манкуніанців з ПСЖ у Лізі чемпіонів. Загалом Поль нібито віддав магу близько 4 мільйонів євро, поки жив у Англії. Старший Погба стверджує, що один із його спільників мав доручення він нинішнього гравця Ювентуса, за яким регулярно мав передавати магу від 200 до 400 тисяч євро.