Ліга чемпіонів. Груповий етап, 4 тур

Баварія – Галатасарай – 2:1

Голи: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3

Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голи: Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+9, Лерагер, 83, Барджі, 87 – Хьойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен)

Вилучення: Рашфорд, 42 (М)

Манчестер Юнайтед у кризі. В чемпіонаті все погано, в Лізі чемпіонів – жахливо. За три тури "дияволи" вистраждали тільки перемогу над Копенгагеном, та й там могли пропустити пенальті в компенсований час. Сьогодні здалося, що команда Еріка Тен Хага зможе переламати ситуацію.

МЮ забив швидкий гол – Хьойлунд скористався прострілом Мактоміная. У середині тайму Копенгаген вдруге витягав м'яч з воріт. І знову після точного удару земляка. Хьойлунд оформив дубль, завершивши класну контратаку. Данець добив м'яч у сітку, коли голкіпер не дозволив відзначитися Гарначо.

Кінцівка першого тайму перетворилася в кошмар для Юнайтед. Рашфорд отримав пряму червону картку, бо заїхав шипами в ногу Єлерту. Копенгаген відразу скоротив відставання внаслідок флангової атаки – забив Ельюнуссі. А в компенсований час Гонсалвеш реалізував пенальті за руку Магуайра.

По перерві господарі тиснули, а гості в меншості відбивалися. МЮ несподівано отримав шанс на перемогу. Магуайр прийшов у чужий штрафний на стандарт і в боротьбі направив м'яч в руку Лерагера. Фернандеш впевнено реалізував пенальті.

Але втримати три очки "дияволи" не змогли, як не старався Онана. Настав час для реабілітації Лерагера – данець замкнув дальню стійку та зрівняв рахунок. А за мить Копенгаген вже вийшов вперед, коли Барджі скористався хаосом у володіннях МЮ. Магуайр на останніх секундах влучив у поперечину. Драматична розв'язка з поразкою Юнайтед.

Інший матч групи А також подарував інтригу. Два тижні тому Баварія відскочила на полі Галатасарая, тепер перемогла вдома. Турки знову вирішили зіграти зі сміливим пресингом і знову створили проблеми фавориту.

До перерви Баварія мала відчутну перевагу. Кейн, Сане та Мусіала комбінували та виводили один одного на удар. Ніхто з них свій шанс не реалізував, а Джамал ще й травмувався та поступився місцем Мюллєру.

Галатасарай поступово вирівнював ситуацію. Зієш і Ікарді створили чудовий момент. Торрейра забив, але перед тим в Ікарді, який приймав хороший пас Анхеліньо, був офсайд. Баварія відповіла влучанням Кейна в стійку.

Втім, клас мюнхенських футболістів вкотре вийшов на перший план. 80-та хвилина – 0:0. Фінальний свисток – 2:1 на користь Баварії. Забивав, звичайно, Кейн, який вже місяць не йде з поля без голів.

Перший м'яч Мюнхен поклав зі стандарту: Кімміх навісив, а Харрі точно пробив головою. Другий м'яч став наслідком триходівки Мюллєр – Тель – Кейн. Англієць оформив дубль і вивів Баварію в плей-офф ЛЧ.

Галатасарай забив гол престижу зусиллями Бакамбу, але на камбек часу не вистачило. Турки з 4 балами ділять друге місце групи з Копенгагеном. У Баварії вже максимально можливі 12, а в МЮ – 3 бали та остання сходинка.