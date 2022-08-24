Французький хавбек Джонатан Варан гратиме в Іспанії, але далеко не в Прімері.

Джонатан Варан підписав контракт з хіхонським Спортінгом В, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на один сезон.

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Брат захисника Манчестер Юнайтед ще й близько не досяг таких висот, як Рафаель. 20-річний Джонатан є вихованцем Ланса. Він пограв у нижчих французьких дивізіонах, а тепер спробує свої сили в Іспанії.

Хіхонський Спортінг В виступає в 5 дивізіоні, який називається Терсера КІФФ. У минулому сезоні команда наблизилася до підвищення в класі, але програла у плей-офф.