Французский хавбек Джонатан Варан будет играть в Испании, но далеко не в Примере.

Джонатан Варан подписал контракт с хихонским Спортингом В, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

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Брат защитника Манчестер Юнайтед еще и близко не достиг таких высот, как Рафаэль. 20-летний Джонатан является воспитанником Ланса. Он поиграл в низших французских дивизионах, а теперь попробует свои силы в Испании.

Хихонский Спортинг В выступает в 5 дивизионе, который называется Терсера КИФФ. В прошлом сезоне команда приблизилась к повышению в классе, но проиграла в плей-офф.