"Я висловлю свою думку. Манчестер – огидне місто, сіре і дощове. У мене є багато причин припустити, що Мессі відправиться в Париж. Роналду приєднається до нього в 2021 році. І Гвардіола теж.

Мессі натякав Барселоні про відхід півтора місяця тому

Думаю, що Гвардіола і Мессі вже спілкувалися. Гвардіола, мабуть, сказав йому: "Ми все зробимо по-іншому. Я хочу бачити тебе в Манчестері, але вирушай в Париж і не хвилюйся, в наступному році я приєднаюся". Я бачу ситуацію саме так. І тоді гасло ПСЖ "мрій про щось більше" – знайде ідеальний сенс!

Це буде перша команда у світі, яка збере разом суперзірок: Роналду, Мессі, Неймара і Мбаппе. І у них буде божевільний тренер", – сказав Панкрат в інтерв'ю Le Parisien.

Нагадаємо, у Каталонії розгорівся справжній скандал через бажання Мессі покинути Барсу. Головним претендентом на 33-річного аргентинця ЗМІ називають Манчестер Сіті.

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