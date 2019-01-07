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Браїм Діас офіційно перейшов у Реал

6 січня 22:55 2042 Читать на русском
Браїм Діас офіційно перейшов у Реал
Браїм Діас

Реал підписав 19-річного хавбека Манчестер Сіті Браїма Діаса.

Мадридський Реал домовився з Манчестер Сіті про трансфер юного півзахисника Браїма Діаса, повідомляє офіційний сайт королівського клубу.

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Зазначається, що контракт хавбека розрахований на 6,5 років, до 30 червня 2025. Презентація гравця відбудеться завтра о 13:30 за місцевим часом на Сантьяго Бернабеу.

Іспанське видання Marca повідомляє, що Діас обійшовся Реал у 17 мільйонів євро + 7 мільйонів потенційних бонусів. Також містяни отримають 15 % від наступного продажу гравця. Діас зароблятиме у Іспанії 3,5 мільйони євро на рік.

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Зауважимо, що 19 річний хавбек у поточному сезоні провів за Манчестер Сіті лише 3 матчі у рамках Кубка англійської ліги.

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