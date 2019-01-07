Браїм Діас офіційно перейшов у Реал

Реал підписав 19-річного хавбека Манчестер Сіті Браїма Діаса.

Мадридський Реал домовився з Манчестер Сіті про трансфер юного півзахисника Браїма Діаса, повідомляє офіційний сайт королівського клубу.

Манчестер Сіті отримає 40% від суми трансферу, якщо Реал перепродасть Діаса в Манчестер Юнайтед

Зазначається, що контракт хавбека розрахований на 6,5 років, до 30 червня 2025. Презентація гравця відбудеться завтра о 13:30 за місцевим часом на Сантьяго Бернабеу.

Іспанське видання Marca повідомляє, що Діас обійшовся Реал у 17 мільйонів євро + 7 мільйонів потенційних бонусів. Також містяни отримають 15 % від наступного продажу гравця. Діас зароблятиме у Іспанії 3,5 мільйони євро на рік.

Лунін та ще 11 талантів, які обійшлись Реалу в 220 млн євро: успіхи і провали НЕПу по-мадридськи

Зауважимо, що 19 річний хавбек у поточному сезоні провів за Манчестер Сіті лише 3 матчі у рамках Кубка англійської ліги.