Перший тайм завершився без голів, а в другому Зоря пропустила. Луганці програли м'яч у центрі поля, після чого дозволили Галено вийти на ударну позицію. Абу Ханна намагався врятувати порожні ворота, але шансів не було.

Брага розбила Зорю в останньому матчі ЛЄ – команда Скрипника не використала свої шанси

Брага дуже швидко подвоїла перевагу. Рікарду Орта, який за хвилину до того вийшов на заміну, скористався розрізним пасом Медейруша (теж якраз з'явився на полі) та забив другий гол у ворота Зорі.