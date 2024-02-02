Реал впевнено обіграв Хетафе у матчі 20-го туру Ла Ліги, а Андрій Лунін відзначився ефектним сейвом. Дивіться відео голів та огляд гри Хетафе – Реал на "Футбол 24".

Реал гостро розпочав – Вінісіус не зумів пробити Сорію після виходу віч-на-віч. А от Хоселу досить просто забив, замкнувши навіс Лукаса Васкеса з флангу.

Лунін допоміг Реалу перемогти Хетафе – "сухий" матч, ефектний сейв українця і дубль Хоселу повернули Мадрид на вершину

На старті другого тайму Хоселу оформив дубль, отримавши передачу від Вінісіуса та точно пробивши у дальній кут з лінії штрафного. Лунін також посприяв "сухій" перемозі. Після обрізки Чуамені Хетафе створив божевільний момент для Майораля, який розстрілював ворота Реала, але українець примудрився перевести м'яч у стійку.