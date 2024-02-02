Божевільний сейв Луніна у відеоогляді матчу Хетафе – Реал – 0:2
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Реал гостро розпочав – Вінісіус не зумів пробити Сорію після виходу віч-на-віч. А от Хоселу досить просто забив, замкнувши навіс Лукаса Васкеса з флангу.
Лунін допоміг Реалу перемогти Хетафе – "сухий" матч, ефектний сейв українця і дубль Хоселу повернули Мадрид на вершину
На старті другого тайму Хоселу оформив дубль, отримавши передачу від Вінісіуса та точно пробивши у дальній кут з лінії штрафного. Лунін також посприяв "сухій" перемозі. Після обрізки Чуамені Хетафе створив божевільний момент для Майораля, який розстрілював ворота Реала, але українець примудрився перевести м'яч у стійку.
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