Харріс вивів Металіст вперед вже на початку матчу, завдавши потужного удару по центру повз Паста. Чорноморцю знадобилось менш ніж 10 хвилин, аби відігратись: Кравченко навісив у штрафний з лівого флангу, Русин намагався п'ятою переправити м'яч у ворота, але сфера відскочила до Цонєва і болгарський легіонер відновив статус-кво. За хвилину до завершення матчу одесити заробили право на пенальті – Рибка завалив Русина, а Юсов більярдним ударом у кут воріт покарав кіпера за недбалу гру.

Зимовий Кубок: Металіст у серії пенальті здолав неймовірний Чорноморець – харків'яни врятувались у доданий час

Після відпочинку Пейшоту після навісу Балулі знову зрівняв шанси команд на перемогу. В середині другої сорокап'ятихвилинки Чорноморець забив втретє – Русин перевів м'яч довгою передачею на правий фланг на Юсова, той головою відкинув на Цонєва, болгарин замахом обдурив Мізюка, проштовхнув сферу повз захисника і оформив дубль. Вже у доданий час Балулі з далекої відстані навісив у штрафний, Ріаскос вистрибнув з глибини і перевів матч у серію пенальті.

В лотереї успішнішими виявились харків'яни – всі п'ять ударів гравці виконали бездоганно, однак з шостим пострілом не впорався новачок Чорноморця Мартін Петков, влучивши у поперечину.

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