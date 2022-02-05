Божевільна перестрілка з серією пенальті у відеоогляді матчу Металіст – Чорноморець
У другому матчі "Зимового Кубка" харків'яни здолали одеситів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Харріс вивів Металіст вперед вже на початку матчу, завдавши потужного удару по центру повз Паста. Чорноморцю знадобилось менш ніж 10 хвилин, аби відігратись: Кравченко навісив у штрафний з лівого флангу, Русин намагався п'ятою переправити м'яч у ворота, але сфера відскочила до Цонєва і болгарський легіонер відновив статус-кво. За хвилину до завершення матчу одесити заробили право на пенальті – Рибка завалив Русина, а Юсов більярдним ударом у кут воріт покарав кіпера за недбалу гру.
Зимовий Кубок: Металіст у серії пенальті здолав неймовірний Чорноморець – харків'яни врятувались у доданий час
Після відпочинку Пейшоту після навісу Балулі знову зрівняв шанси команд на перемогу. В середині другої сорокап'ятихвилинки Чорноморець забив втретє – Русин перевів м'яч довгою передачею на правий фланг на Юсова, той головою відкинув на Цонєва, болгарин замахом обдурив Мізюка, проштовхнув сферу повз захисника і оформив дубль. Вже у доданий час Балулі з далекої відстані навісив у штрафний, Ріаскос вистрибнув з глибини і перевів матч у серію пенальті.
В лотереї успішнішими виявились харків'яни – всі п'ять ударів гравці виконали бездоганно, однак з шостим пострілом не впорався новачок Чорноморця Мартін Петков, влучивши у поперечину.
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