Харрис вывел Металлист вперед уже в начале матча, нанеся мощный удар по центру мимо Паста. Черноморцу понадобилось менее 10 минут, чтобы отыграться: Кравченко навесил в штрафную с левого фланга, Русин пытался пяткой переправить мяч в ворота, но сфера отскочила к Цоневу и болгарский легионер восстановил статус-кво. За минуту до завершения матча одесситы заработали право на пенальти – Рыбка завалил Русина, а Юсов бильярдным ударом в угол ворот наказал кипера за небрежную игру.

Зимний Кубок: Металлист в серии пенальти одолел невероятный Черноморец – харьковчане спаслись в добавленное время

После отдыха Пейшоту после с Балули снова уравнял шансы команд на победу. В середине второй сорокапятиминутки Черноморец забил в третий раз – Русин перевел мяч длинной передачей на правый фланг на Юсова, тот головой отбросил на Цонев, болгарин протолкнул сферу мимо защитника и оформил дубль. Уже в добавленное время Балули с дальней дистанции навесил в штрафную, Риаскос выпрыгнул из глубины и перевел матч в серию пенальти.

В лотерее успешнее оказались харьковчане – все пять ударов игроки выполнили безупречно, однако с шестым выстрелом не справился новичок Черноморца Мартин Петков, попав в перекладину.

Полесье совершило камбэк в матче против Вереса – дебют Усика мог завершиться голом