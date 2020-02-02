Божественний парашут Іммобіле у відеоогляді матчу Лаціо – СПАЛ – 5:1

Лаціо не помітив СПАЛ у матчі 22 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.

Римляни відвантажили чотири голи у ворота суперника ще до перерви. Феєрія не обійшлася без участі головного бомбардира Серії А – Чіро Іммобіле.

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Спочатку італієць обмежився банальним замиканням на дальній стійці, а от другий гол став шедевром. Зірка Лаціо протягнув м'яч через півполя і, здавалося, загнав себе в кут під опікою голкіпера. Втім, Іммобіле знайшов вихід із ситуації – нападник елегантним прашутом перекинув захисника, який намагався підстрахувати воротаря. У другому таймі команда Сімоне Індзагі забила лише один м'яч і навіть дозволила СПАЛу відповісти – 5:1.