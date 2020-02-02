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Божественний парашут Іммобіле у відеоогляді матчу Лаціо – СПАЛ – 5:1

19:27 993 Читать на русском
Божественний парашут Іммобіле у відеоогляді матчу Лаціо – СПАЛ – 5:1
Чіро Іммобіле / Getty Images

Лаціо не помітив СПАЛ у матчі 22 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.

4’ Чіро Іммобіле
16’ Феліпе Кайседо
29’ Чіро Іммобіле
38’ Феліпе Кайседо
58’ Боббі Адеканьє
 
Сімоне Міссіролі 65’
4’ Чіро Іммобіле
16’ Феліпе Кайседо
29’ Чіро Іммобіле
38’ Феліпе Кайседо
58’ Боббі Адеканьє
65’ Сімоне Міссіролі

Римляни відвантажили чотири голи у ворота суперника ще до перерви. Феєрія не обійшлася без участі головного бомбардира Серії А – Чіро Іммобіле.

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Спочатку італієць обмежився банальним замиканням на дальній стійці, а от другий гол став шедевром. Зірка Лаціо протягнув м'яч через півполя і, здавалося, загнав себе в кут під опікою голкіпера. Втім, Іммобіле знайшов вихід із ситуації – нападник елегантним прашутом перекинув захисника, який намагався підстрахувати воротаря. У другому таймі команда Сімоне Індзагі забила лише один м'яч і навіть дозволила СПАЛу відповісти – 5:1.

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Відеоновини Італія СПАЛ СПАЛ Лаціо - СПАЛ Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо
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