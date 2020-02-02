Божественный парашют Иммобиле в видеообзоре матча Лацио – СПАЛ – 5: 1

Лацио не заметил СПАЛ в матче 22 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.

Римляне отгрузили четыре гола в ворота соперника еще до перерыва. Феерия не обошлась без участия главного бомбардира Серии А – Чиро Иммобиле.

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Сначала итальянец ограничился банальным замыканием на дальней штанге, а вот второй гол стал шедевром. Звезда Лацио протащил мяч через полполя и, казалось, загнал себя в угол под опекой голкипера. Впрочем, Иммобиле нашел выход из ситуации – нападающий элегантным прашутом перебросил защитника, который пытался подстраховать вратаря. Во втором тайме команда Симоне Индзаги забила только один мяч и даже позволила СПАЛу ответить – 5:1.