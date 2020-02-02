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Божественный парашют Иммобиле в видеообзоре матча Лацио – СПАЛ – 5: 1

19:30 89 Читати українською
Божественный парашют Иммобиле в видеообзоре матча Лацио – СПАЛ – 5: 1
Чиро Иммобиле / Getty Images

Лацио не заметил СПАЛ в матче 22 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.

4’ Чиро Иммобиле
16’ Фелипе Кайседо
29’ Чиро Иммобиле
38’ Фелипе Кайседо
58’ Бобби Адеканье
 
Симоне Миссироли 65’
4’ Чиро Иммобиле
16’ Фелипе Кайседо
29’ Чиро Иммобиле
38’ Фелипе Кайседо
58’ Бобби Адеканье
65’ Симоне Миссироли

Римляне отгрузили четыре гола в ворота соперника еще до перерыва. Феерия не обошлась без участия главного бомбардира Серии А – Чиро Иммобиле.

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Сначала итальянец ограничился банальным замыканием на дальней штанге, а вот второй гол стал шедевром. Звезда Лацио протащил мяч через полполя и, казалось, загнал себя в угол под опекой голкипера. Впрочем, Иммобиле нашел выход из ситуации – нападающий элегантным прашутом перебросил защитника, который пытался подстраховать вратаря. Во втором тайме команда Симоне Индзаги забила только один мяч и даже позволила СПАЛу ответить – 5:1.

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