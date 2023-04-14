Не виключено, що національна збірна України таки зніметься з відбору на Євро-2024. Зараз усе залежить від позиції Міністерства молоді та спорту.

Як відомо, Міністерство молоді та спорту України підготувало проект наказу про участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях. У ньому передбачено, що представники України у всіх видах спорту не мають права брати участі в турнірах, у яких є росіяни та білоруси.

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Це означає, що збірна України, можливо, змушена буде знятися з відбору на чемпіонат Європи-2024. Офіційної позиції з цього питання поки що немає.

Очільник українського футболу Андрій Павелко заявив, що УАФ виконуватиме це рішення Кабміну. Але наразі УАФ звернулася до Міністерства молоді та спорту із запитом, на які саме змагання поширюватиметься дія наказу, бо на цей час це не зовсім зрозуміло.

"У нас війна. Ми не маємо можливості виїжджати за кордон без погодження з міністерством спорту", – цитує Павелка Reuters.

Нагадаємо, у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 "синьо-жовті" під керівництвом Руслана Ротаня зіграли один матч. У Лондоні збірна України програла Англії з рахунком 0:2.

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