toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Бойко знайшов причину відставання Динамо від Шахтаря

4 травня 12:28 1006 Читать на русском
Бойко знайшов причину відставання Динамо від Шахтаря
Динамо Денис / фото: Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко вважає, що киянам не вистачає стабільності для боротьби за чемпіонство з Шахтарем.

"Якщо говорити про боротьбу за чемпіонство, то ми втрачаємо очки дуже часто в тих матчах, в яких не повинні цього робити. Там, де Шахтар набирає очки, то ми з цими командами граємо внічию або програємо. Тому виходить така різниця.

"Це сенсаційне відео – цікаво, як Динамо було настільки некомпетентне": киян рознесли за 2 проблемні трансфери

Тому що, якщо брати очні зустрічі з Шахтарем, то були і перемоги, і нічиї, і поразки. Я не кажу тільки про цей сезон. Ми недобираємо очки з командами, які нижчі за рівнем. Тому, на жаль, виходить так", – сказав Бойко в ефірі програми Великий футбол.

Додамо, що на вимушену паузу, пов'язану з пандемією коронавірусу, Динамо пішло на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись Зорі за додатковими показниками. Шахтар упевнено лідирує, випереджаючи найближчого переслідувача на 13 очок.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
4517
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Денис Бойко Денис Бойко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
2
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук