Бойко знайшов причину відставання Динамо від Шахтаря

Голкіпер Динамо Денис Бойко вважає, що киянам не вистачає стабільності для боротьби за чемпіонство з Шахтарем.

"Якщо говорити про боротьбу за чемпіонство, то ми втрачаємо очки дуже часто в тих матчах, в яких не повинні цього робити. Там, де Шахтар набирає очки, то ми з цими командами граємо внічию або програємо. Тому виходить така різниця.

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Тому що, якщо брати очні зустрічі з Шахтарем, то були і перемоги, і нічиї, і поразки. Я не кажу тільки про цей сезон. Ми недобираємо очки з командами, які нижчі за рівнем. Тому, на жаль, виходить так", – сказав Бойко в ефірі програми Великий футбол.

Додамо, що на вимушену паузу, пов'язану з пандемією коронавірусу, Динамо пішло на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись Зорі за додатковими показниками. Шахтар упевнено лідирує, випереджаючи найближчого переслідувача на 13 очок.

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