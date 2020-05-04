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Бойко нашел причину отставания Динамо от Шахтера

12:29 93 Читати українською
Бойко нашел причину отставания Динамо от Шахтера
Динамо Денис / фото: Динамо

Голкипер Динамо Денис Бойко считает, что киевлянам не хватает стабильности для борьбы за чемпионство с Шахтером.

"Если говорить о борьбе за чемпионство, то мы теряем очки очень часто в тех матчах, в которых не должны этого делать. Там, где Шахтер набирает очки, то мы с этими командами играем вничью или проигрываем. Поэтому получается такая разница.

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Потому что, если брать очные встречи с Шахтером, то были и победы, и ничьи, и поражения. Я не говорю только об этом сезоне. Мы недобираем очки с командами, которые ниже по уровню. Поэтому, к сожалению, получается так", – сказал Бойко в эфире программы Великий футбол.

Добавим, что на вынужденную паузу, связанную с пандемией коронавируса, Динамо ушло на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая Заре по дополнительным показателям. Шахтер уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

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