Бойко: Я повернувся в рідний клуб і для мене це дуже важливо

Голкіпер Динамо Денис Бойко розповів про старт підготовки "біло-синіх" до нового сезону та про конкуренцію на своїй позиції.

"Я повернувся до рідного клубу і для мене це дуже важливо. Я цього дуже хотів і слава Богу, що все склалося якомога краще, що я став футболістом Динамо.

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Тренування під керівництвом Михайлова? У Михайла Леонідовича власна методика, яку він розробив і втілив у життя. І за цією методикою працює вже не одне покоління воротарів. Особисто я з ним працюю дуже давно, років із 11-12 у нас з ним раз на тиждень були індивідуальні тренування. Він багато пояснює, підказує і дає все, що потрібно для воротаря, щоб він ріс і розвивався.

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Я пройшов багато щаблів, особливо коли був молодим воротарем. Напевно, з кожним роком стаєш досвідченіше, додаєш, вчишся чогось. Кожне тренування - це прогрес, і, незважаючи на вік і статус, ти повинен доводити, що ти найкращий, що гідний грати і демонструвати максимум своїх можливостей" – розповів Бойко офіційному сайт киян .