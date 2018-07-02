Бойко: Я вернулся в родной клуб и для меня это очень важно

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал о старте подготовки "бело-синих" к новому сезону и о конкуренции на своей позиции.

"Я вернулся в родной клуб и для меня это очень важно. Я этого очень хотел и слава Богу, что все сложилось как нельзя лучше, что я стал футболистом Динамо.

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Тренировки под руководством Михайлова? У Михаила Леонидовича собственная методика, которую он разработал и воплотил в жизнь. И по этой методике работает уже не одно поколение вратарей. Лично я с ним работаю очень давно, лет 11-12 у нас с ним раз в неделю были индивидуальные тренировки. Он много объясняет, подсказывает и дает все, что нужно для вратаря, чтобы он рос и развивался.

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Я прошел много ступеней, особенно когда был молодым вратарем. Наверное, с каждым годом становишься опытнее, добавляешь, учишься чему-то. Каждая тренировка - это прогресс, и, несмотря на возраст и статус, ты должен доказывать, что ты лучший, что достоин играть и демонстрировать максимум своих возможностей", – рассказал Бойко официальном сайт киевлян.