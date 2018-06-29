Динамо взяло на збори до Австрії 28 футболістів

Київське Динамо оголосило список гравців, які вирушили на збори до Австрії.

У п'ятницю, 29 червня, делегація Динамо взяла курс на перший навчально-тренувальний збір до Австрії, де пробуде до 14 липня.

Динамо проведе три спаринги на зборах в Австрії

Чартерним рейсом з аеропорту "Бориспіль" кияни вирушили до Мюнхена, звідки автобусом дістануться до свого місця перебування на найближчі два тижні – готелю "Nidum" в Австрії, повідомляє офіційний сайт Динамо.

З командою вирушило 28 футболістів.

Воротарі: Денис Бойко, Артур Рудько, Георгій Бущан, Володимир Маханьков.

Захисники: Артем Шабанов, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Папа Гуйє, Ахмед Алібеков.

Півзахисники: Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Морозюк, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Дерліс Гонсалес, Микола Шапаренко, Че Че, Владислав Калітвінцев, Олександр Андрієвський, Богдан Ледньов, Євген Смирний, Богдан Михайличенко

Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин, Максим Дегтярьов

Дерліс Гонсалес приєднається до команди вже безпосередньо в Австрії. Хорватський захисник Йосіп Піваріч разом зі своєю збірною продовжує виступи на чемпіонаті світу. Захисник Папа Гуйє і нападник Максим Дегтярьов перебувають в команді на перегляді.