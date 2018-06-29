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Бойко підписав довгостроковий контракт з Динамо

13:25 563 Читать на русском
Бойко підписав довгостроковий контракт з Динамо
Денис Бойко / фото Є. Кравса

Голкіпер київського Динамо, який в минулому сезоні виступав у складі киян на правах оренди, підписав повноцінний контракт з "біло-синіми".

30-річний воротар отримав статус вільного агента та уклав з киянами 5-річний контракт, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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У минулому сезоні Бойко зіграв у складі Динамо 12 матчів у чемпіонаті УПЛ, 2 в Кубку України і 4 в Лізі Європи.

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