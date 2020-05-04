Бойко пояснив феномен Дніпра епохи Маркевича

Екс-воротар Дніпра Денис Бойко пригадав вихід своєї колишньої команди до фіналу Ліги Європи.

"У 2015 році Дніпро міг виграти Лігу Європи. Чесно кажучи, я дотепер так і не подивився цей фінал у записі. Для мене це важкі спогади, тому що я розумію, що ми не зробили той останній крок, який могли. Гра складалася, ми повели в рахунку, але потім пропустили двічі поспіль. У другому таймі на перший план виходили емоції, гра була до забитого м'яча. Ми пропустили і не вистачило сил відігратися.

Бойко зізнався, які прізвиська ображали його найбільше

Феномен того Дніпра? Це колектив. Нереальна атмосфера всередині команди, в роздягальні, на базі, за межами бази. Ми завжди були разом, збиралися сім'ями, спілкувалися. Це була дійсно одна велика сім'я, ця атмосфера передавалась на кожну гру.

Чималу роль зіграв той факт, що, коли прийшов Мирон Маркевич, він намагався стимулювати команду. Насамперед це було важливо для іноземців, коли у нас вже були проблеми з виплатами зарплати і преміальними. Мирон Богданович зі свого боку намагався стимулювати команду. Все це звелося до того, що ми дійшли до фіналу Ліги Європи", – сказав Бойко в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, у сезоні 2014/15 Бойко разом з Дніпром дійшов до фіналу Ліги Європи, де команда Маркевича у впертій боротьбі поступилась Севільї з рахунком 2:3.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА