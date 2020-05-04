Бойко объяснил феномен Днепра эпохи Маркевича

Экс-вратарь Днепра Денис Бойко вспомнил выход своей бывшей команды в финал Лиги Европы.

"В 2015 году Днепр мог выиграть Лигу Европы. Честно говоря, я до сих пор так и не посмотрел этот финал в записи. Для меня это тяжелые воспоминания, потому что я понимаю, что мы не сделали то последний шаг, который могли. Игра складывалась, мы повели в счете, но потом пропустили дважды подряд. Во втором тайме на первый план выходили эмоции, игра была до забитого мяча. Мы пропустили и не хватило сил отыграться.

Бойко признался, какие клички оскорбляли его больше других

Феномен того Днепра? Это коллектив. Нереальная атмосфера внутри команды, в раздевалке, на базе, за пределами базы. Мы всегда были вместе, собирались семьями, общались. Это была действительно одна большая семья, эта атмосфера передавалась на каждую игру.

Немалую роль сыграл тот факт, что, когда пришел Мирон Маркевич, он пытался стимулировать команду. В первую очередь, это было важно для иностранцев, когда у нас уже были проблемы с выплатами зарплаты и премиальными. Мирон Богданович со своей стороны пытался стимулировать команду. Все это свелось к тому, что мы дошли до финала Лиги Европы", – сказал Бойко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, в сезоне 2014/15 Бойко вместе с Днепром дошел до финала Лиги Европы, где команда Маркевича в упорной борьбе уступила Севилье со счетом 2:3.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА