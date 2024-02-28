Воротар Полісся Денис Бойко отримав тренерський диплом УЄФА категорії В, успішно пройшовши курс тренера воротарів.

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Цим фактом 36-річний кіпер похизувався на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, опублікувавши відповідне фото.

Нагадаємо, Денис – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2005 році. Вперше дебютував за основну команду у травні 2010-го у матчі з запорізьким Металургом. Перебував у структурі Динамо до 2014 року (з орендами в київський ЦСКА, Оболонь, Кривбас та Дніпро). З 2014-го по 2016 рр. виступав за Дніпро на повноцінній основі. Потім були турецький Бешикташ, іспанська Малага і повернення в Динамо у 2018 році.

До Полісся приєднався у липні 2023 року. У поточному сезоні провів за житомирців 19 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 голів (ще у 8 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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